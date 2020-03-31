- 16:46 «Были некоторые сложности»: Ермак рассказал, когда может состояться обмен пленными
- 16:35 Коронавирусом заразился главврач московской больницы, которую посещал Путин
- 16:35 От пандемии коронавируса финансово пострадали 60% украинцев, — данные опроса
- 16:18 Напрямую связано с решением Рады: аналитик объяснил, почему курс доллара резко упал
- 15:57 В Украине возобновят работу рынки: в Минздраве назвали условия
- 15:51 В Туркменистане запретили любое упоминание о коронавирусе, людям в масках грозит арест
- 15:46 Прививка БЦЖ спасает от коронавируса? Врач сделал сенсационное заявление
- 15:44 «Температура спала»: жена Игоря Николаева рассказала о его самочувствии
- 15:32 В Киеве любителей пикников решили наказывать гривней: Кличко озвучил суммы штрафов
- 15:22 Уроки для украинских школьников покажут по ТВ: когда смотреть
- 15:17 В Кировоградской области пьяный полицейский устроил смертельную аварию: детали и фото трагедии
- 15:15 Скрыла визит в Польшу: на Прикарпатье умерла роженица с пневмонией
В Туркменистане запретили любое упоминание о коронавирусе, людям в масках грозит арест
Власть Туркменистана запретила употреблять слово «коронавирус». На днях президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подверг сомнению опасность пандемии коронавируса, а также заявил о массовом психозе.
Как сообщает международная организация «Репортеры без границ», запрет на упоминание коронавируса в Туркменистане распространяется на государственные СМИ и медицинские брошюры. Упоминать это опасное заболевание запрещено также в школах, больницах, на предприятиях.
При этом «Радио Азатлык» (туркменское подразделение «Радио Свобода») информирует, что в Туркмении вводят запрет на массовые мероприятия, а также ограничения, которые касаются личной жизни граждан.
«С 1 апреля запрещены свадьбы и церемонии садака — жертвоприношения», — говорится в сообщении.
Согласно официальным данным, в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Напомним, ранее мужчин-чиновников Туркменистана старше 40 лет обязали ходить с седыми волосами.
Фото: Илья Варламов
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..