Мир

В Туркменистане запретили любое упоминание о коронавирусе, людям в масках грозит арест

Власть Туркменистана запретила употреблять слово «коронавирус». На днях президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подверг сомнению опасность пандемии коронавируса, а также заявил о массовом психозе.

Как сообщает международная организация «Репортеры без границ», запрет на упоминание коронавируса в Туркменистане распространяется на государственные СМИ и медицинские брошюры. Упоминать это опасное заболевание запрещено также в школах, больницах, на предприятиях.

При этом «Радио Азатлык» (туркменское подразделение «Радио Свобода») информирует, что в Туркмении вводят запрет на массовые мероприятия, а также ограничения, которые касаются личной жизни граждан.

«С 1 апреля запрещены свадьбы и церемонии садака — жертвоприношения», — говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Напомним, ранее мужчин-чиновников Туркменистана старше 40 лет обязали ходить с седыми волосами.

Фото: Илья Варламов

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