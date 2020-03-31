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В Черновцах пьяный водитель насмерть сбил женщину, после чего поджег свое авто (фото, видео)
Во вторник, 31 марта, в Черновцах произошло ДТП, в котором погибла 28-летняя женщина. Ранее смертельную аварию устроил пьяный полицейский.
В Черновцах водитель пытался скрыться с места происшествия, но в результате совершил еще одну аварию, а затем поджег свою машину. Правоохранители задержали нарушителя.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области, 36-летний водитель «Daewoo Lanos» сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Она скончалась на месте аварии. Нарушитель попытался скрыться с места ДТП, но врезался в автомобиль «Ауди», припаркованный на обочине. После этого водитель поджег свой автомобиль и скрылся дома, но его быстро разыскала патрульная полиция.
Медицинское освидетельствование установило, что содержание алкоголя в крови задержанного почти в 10 раз превышало допустимую норму.
Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 16-летний подросток разбил авто, при этом погибли два человека.
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