Происшествия

В Черновцах пьяный водитель насмерть сбил женщину, после чего поджег свое авто (фото, видео)

Во вторник, 31 марта, в Черновцах произошло ДТП, в котором погибла 28-летняя женщина. Ранее смертельную аварию устроил пьяный полицейский.

В Черновцах водитель пытался скрыться с места происшествия, но в результате совершил еще одну аварию, а затем поджег свою машину. Правоохранители задержали нарушителя.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области, 36-летний водитель «Daewoo Lanos» сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Она скончалась на месте аварии. Нарушитель попытался скрыться с места ДТП, но врезался в автомобиль «Ауди», припаркованный на обочине. После этого водитель поджег свой автомобиль и скрылся дома, но его быстро разыскала патрульная полиция.

Медицинское освидетельствование установило, что содержание алкоголя в крови задержанного почти в 10 раз превышало допустимую норму.

Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток разбил авто, при этом погибли два человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter