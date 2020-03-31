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СБУ предотвратила вербовку спецслужбами России замкомандующего ВМС Украины (видео)
ФСБ России предприняла попытку завербовать высокопоставленного украинского офицера. Ранее в Николаеве задержали агента российской спецслужбы, который хотел продать в РФ секретные разработки.
Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники военной контрразведки обнаружили, что замкомандующего ВМС Украины поддерживает контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. В их числе были предатели, бывшие сотрудники СБУ Андрей Гапоненко, Дмитрий Пилипченко, Петр Зима, которые во время оккупации Крыма перешли на сторону врага.
В марте 2014 года Гапоненко и Пилипченко по заданию российской спецслужбы предложили офицеру перейти на службу к оккупантам и помочь захватить Академию ВМС Украины в Севастополе. Офицер отказался от этой «пропозиции», он вышел на материковую Украину и был назначен заместителем командующего ВМС ВСУ. Однако продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко, встречался с ними лично.
Представители ФСБ РФ узнавали у замкомандующего ВМС информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, их обеспечении и о конкретных офицерах ВМС ВС Украины.
Военная контрразведка СБУ предупредила потенциальные негативные последствия для национальной безопасности страны. Рассматриваются вопросы об отмене военнослужащему допуска к гостайне и увольнения с военной службы.
Ранее сообщалось, что ФСБ угрожает экс-охраннику Дмитрия Яроша.
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