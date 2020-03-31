Происшествия

На Днепропетровщине задержали женщину, снимавшую порно со своей 4-летней дочерью

В Днепропетровской области задержали женщину, которая изготавливала и распространяла порнографию. Ранее Кремль за «вклад в православное искусство» наградил порноактрису.

Пресс-служба Киберполиции Украины сообщает, что правоохранители разоблачили 42-летнюю жительницу города Вольногорск, занимавшуюся изготовлением и распространением в интернете детской порнографии. К созданию «продукции» она привлекла свою 4-летнюю дочь. Цена одного такого видео составляла тысячу долларов.

Отснятые материалы женщина продавала на специализированных форумах, в социальной сети, а также с помощью мессенджера.

Правоохранители провели обыск дома у злоумышленницы и изъяли вещественные доказательства, использованные при изготовлении порнографических материалов. Женщине объявлено о подозрении. Ей грозит до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали мужчину, которого уличили в создании и распространении детской порнографии.

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