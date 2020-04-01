- 06:20 Посчитала мертвым из-за коронавируса: мать едва не приняла опрометчивое решение о судьбе своего сына
- 05:48 В Украину на Пасху могут вернуться около 200 тысяч наших граждан: что об этом известно
- 04:55 Коронавирус нипочем: эффектная голая блондинка оседлала быка на опустевших улицах Нью-Йорка
- 04:05 Названа единственная в Украине область, где не обнаружен коронавирус
- 03:12 Расплата за красоту: медики выяснили, какому заболеванию подвержены высокие стройные девушки
- 02:49 Помогла туалетная бумага: сексуальная красотка прославилась своими оригинальными фото
- 02:18 Недавно вернулся из-за границы: под Одессой депутат горсовета заразился коронавирусом
- 01:25 Бесстрашный принц: Уильям готов рискнуть жизнью в борьбе с коронавирусом
- 00:44 "Евровидению" нашли замену: организаторы выступили с необычным предложением
- 00:19 "Марш на Крым" перенесли: Чубаров назвал причину
- 31.03 23:51 День смеха: открытки, поздравления, забавные смс
- 31.03 23:48 Князь Монако Альбер выздоровел после заражения COVID-19
Посчитала мертвым из-за коронавируса: мать едва не приняла опрометчивое решение о судьбе своего сына
Симптомами коронавируса принято считать кашель и высокую температуру, хотя в некоторых случаях заболевание может проявляться совершенно неожиданным образом, вводя в заблуждение как самих больных, так и находящихся возле них людей.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.
Издание рассказывает о жителе города Эдинбург в Шотландии, который потерял сознание, будучи инфицированным коронавирусной инфекцией, и едва не вынудил своих близких принять неправильное решение о своей судьбе.
Сообщается, что 25-летний Калюм Уишарт, у которого не было никаких хронических заболеваний, самоизолировался в доме своих родителей после того, как вечером 19 марта у него поднялась температура. На следующий день жар усилился. У мужчины начался кашель, тошнота и диарея.
Уишарт заподозрил, что у него коронавирус, когда почувствовал, что его легкие не расширяются, и ему стало трудно дышать. Вечером в четверг, 26 марта, он потерял сознание и остался лежать неподвижно на кровати.
Его мать запаниковала и подумала, что сын умер. В порыве глубокой печали женщина решила прекратить бессмысленные попытки бороться за его жизнь и звонить священнику.
К счастью, что-то подсказало ей использовать малейшую возможность для того, чтобы вернуть сына: женщина вызвала скорую помощь.
Прибывшие медики смогли вернуть Уишарта к жизни и немедленно госпитализировали его. Тест на коронавирус показал положительный результат.
Через несколько дней в больнице Уишарту стало лучше, хотя он все еще не может делать вдох дольше секунды.
«Когда я сижу или стою, я закашливаюсь. Отчаянно пытаюсь вдохнуть, начинаю паниковать, и становится только хуже», — рассказал он.
Уишарт призвал всех относиться серьезно к опасности заразиться коронавирусом. Он подчеркнул, что это была худшая неделя в его жизни. В свою очередь, мать мужчины призвала родственников заболевших людей не опускать руки в самой сложной ситуации и бороться за их жизнь несмотря ни на что.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как зараженная COVID-19 британка смогла победить болезнь при помощи трех простых средств.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!