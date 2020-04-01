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Посчитала мертвым из-за коронавируса: мать едва не приняла опрометчивое решение о судьбе своего сына

Симптомами коронавируса принято считать кашель и высокую температуру, хотя в некоторых случаях заболевание может проявляться совершенно неожиданным образом, вводя в заблуждение как самих больных, так и находящихся возле них людей.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.

Издание рассказывает о жителе города Эдинбург в Шотландии, который потерял сознание, будучи инфицированным коронавирусной инфекцией, и едва не вынудил своих близких принять неправильное решение о своей судьбе.

Сообщается, что 25-летний Калюм Уишарт, у которого не было никаких хронических заболеваний, самоизолировался в доме своих родителей после того, как вечером 19 марта у него поднялась температура. На следующий день жар усилился. У мужчины начался кашель, тошнота и диарея.

Уишарт заподозрил, что у него коронавирус, когда почувствовал, что его легкие не расширяются, и ему стало трудно дышать. Вечером в четверг, 26 марта, он потерял сознание и остался лежать неподвижно на кровати.

Его мать запаниковала и подумала, что сын умер. В порыве глубокой печали женщина решила прекратить бессмысленные попытки бороться за его жизнь и звонить священнику.

К счастью, что-то подсказало ей использовать малейшую возможность для того, чтобы вернуть сына: женщина вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики смогли вернуть Уишарта к жизни и немедленно госпитализировали его. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Через несколько дней в больнице Уишарту стало лучше, хотя он все еще не может делать вдох дольше секунды.

«Когда я сижу или стою, я закашливаюсь. Отчаянно пытаюсь вдохнуть, начинаю паниковать, и становится только хуже», — рассказал он.

Уишарт призвал всех относиться серьезно к опасности заразиться коронавирусом. Он подчеркнул, что это была худшая неделя в его жизни. В свою очередь, мать мужчины призвала родственников заболевших людей не опускать руки в самой сложной ситуации и бороться за их жизнь несмотря ни на что.

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