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Меньше половины украинцев имеют достаточный запас масок: результаты опроса
В Украине сложилась тревожная ситуация с готовностью населения к карантину. Об этом свидетельствуют результаты опросов социологической группы «Рейтинг».
Так, 42% опрошенных украинцев сказали, что имеют защитные маски в достаточном количестве, 39% граждан имеют, но недостаточно. А у 19% украинцев масок нет вообще.
Кроме того, 57% опрошенных заявили о наличии дома достаточного количества дезинфицирующих средств. У 29% их недостаточно, а у 14% такие средства отсутствуют.
Защитные перчатки в достаточном количестве есть у 40% респондентов, их недостаточно — у 23%, а вообще нет — у 37%.
Чаще защитными и дезинфицирующими средствами пользуются жители западных и центральных регионов, молодые респонденты, горожане и женщины.
Ранее сообщалось, что в Украине собираются ввести режим «все в масках».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!