27.50 / 28.06 29.91 / 30.74
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Меньше половины украинцев имеют достаточный запас масок: результаты опроса

15:38 1 апреля 2020 67
В масках
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Украине сложилась тревожная ситуация с готовностью населения к карантину. Об этом свидетельствуют результаты опросов социологической группы «Рейтинг».

Так, 42% опрошенных украинцев сказали, что имеют защитные маски в достаточном количестве, 39% граждан имеют, но недостаточно. А у 19% украинцев масок нет вообще.

Кроме того, 57% опрошенных заявили о наличии дома достаточного количества дезинфицирующих средств. У 29% их недостаточно, а у 14% такие средства отсутствуют.

Защитные перчатки в достаточном количестве есть у 40% респондентов, их недостаточно — у 23%, а вообще нет — у 37%.

Чаще защитными и дезинфицирующими средствами пользуются жители западных и центральных регионов, молодые респонденты, горожане и женщины.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются ввести режим «все в масках».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

эпидемия коронавирус

Когда в Украине наступит пик эпидемии коронавируса: озвучен прогноз

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Туристы сбежали из отеля Козацкий

Из обсервации в киевском отеле сбежали больше 60 человек

1 апреля

1 апреля: лучшие розыгрыши, приколы и картинки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер