Меньше половины украинцев имеют достаточный запас масок: результаты опроса

Здоровье и медицина

В Украине сложилась тревожная ситуация с готовностью населения к карантину. Об этом свидетельствуют результаты опросов социологической группы «Рейтинг».

Так, 42% опрошенных украинцев сказали, что имеют защитные маски в достаточном количестве, 39% граждан имеют, но недостаточно. А у 19% украинцев масок нет вообще.

Кроме того, 57% опрошенных заявили о наличии дома достаточного количества дезинфицирующих средств. У 29% их недостаточно, а у 14% такие средства отсутствуют.

Защитные перчатки в достаточном количестве есть у 40% респондентов, их недостаточно — у 23%, а вообще нет — у 37%.

Чаще защитными и дезинфицирующими средствами пользуются жители западных и центральных регионов, молодые респонденты, горожане и женщины.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются ввести режим «все в масках».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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