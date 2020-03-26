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Украина

Новый указ Путина о земле в Крыму усилил основу для санкций: сделано важное заявление

13:23 26 марта 2020 115
Санкции
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Указ президента РФ Владимира Путина о запрете гражданам Украины владеть землей в Крыму вызвал международный резонанс. Так, позицию по поводу этого документа высказало посольство США в Украине.

«Новый „указ“ России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставлении таких прав только россиянами просто усиливает основу для международных санкций. Мы еще раз твердо повторяем: #КримЦеУкраина», — сказано в заявлении, которое посольство США разместило в своем Facebook.

Ранее суд в Швейцарии обязал РФ выплатить компенсации украинским компаниям, лишившимся активов в результате оккупации Крыма.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине подсчитали общие экономические потери, которые страна понесла в результате российской агрессии.

Фото: ATR.ua

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