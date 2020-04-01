Киберполиция разоблачила сотрудницу банка, похитившую у клиентов миллион гривен

Происшествия

В Ровенской области киберполиция разоблачила 37-летнюю местную жительницу, которая мошенническим путем присваивала деньги других граждан. Ранее сообщалось, что коллекторы буквально затерроризировали бывшего нардепа.

Пресс-служба киберполиции Украины сообщает, что аферистка работала ведущим экономистом в отделении банка, имела доступ к автоматизированной системе учреждения и проводила фиктивные операции.

Злоумышленница, используя свой логин и пароль, без ведома клиентов банка меняла информацию, обрабатываемую в автоматизированной банковской системе. Она создавала официальные платежные поручения и проводила фиктивные финансовые операции. Аферистке удалось завладеть примерно 800 000 гривен клиентов банка.

Нанесенный гражданам ущерб полностью возмещен. Злоумышленнице грозит до 6 лет заключения.

Ранее сообщалось, что украинским мошенникам удалось провернуть аферы с кредитами на несколько миллионов долларов.

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