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Общество и люди

День ангела Юлии и Ульяны: поздравления, открытки, смс

23:57 1 апреля 2020 53
День ангела Юлии
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

2 апреля именины у Светлан, а также — у Юлий и Ульян.

«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений.

День ангела Юлии

Юля-Юленька-Юлёк, поздравляю с твоим праздником. Желаю, чтобы в твою жизнь ежедневно приходило счастье, удача и необыкновенное волшебство. Пусть душа не устаёт верить в чудеса, и они случаются, пусть сердце наполнено будет искренней любовью, и тебя безумно любят.

День ангела Юлии

***
Пусть судьба почаще лечит
Тебя сладкою пилюлей,
Будь любима и желанна,
Фантастическая Юля.

Улыбается пусть счастье,
Дарит поцелуй удача,
Обнимает пусть успех,
Будет по плечу задача.

Оставайся несравненной,
Обаятельной и нежной,
Пылкой, яростно горячей
И порою безмятежной.

День ангела Юлии
***
Юлия — самое нежное имя,
Как одуванчик пушистый из лета.
Счастье держи ты руками своими,
Не выдавая удачи секрета.

Я пожелаю тебе настроения.
Пусть же улыбкой сияют глаза,
Пусть посвящаются стихотворения,
Пусть стороною обходит гроза.

Пусть все тропинки ведут лишь к успехам,
И не скрывай ты эмоций своих.
Пусть отголоском пустынного эха
Будет звучать романтический стих.

День ангела Юлии

***
Оптимизм и счастье в имени твоем,
Улечка, Ульяна, песнь тебе поем,
И желаем счастья много, много лет,
И любовь, как в сказке, как кометы след.
Фейерверки в небо, пусть взмывают вверх,
Все, что пожелали, пусть воздастся сверх.

День ангела Юлии

Напомним, что в этот день с именинами стоит поздравить и Александру.

А больше поздравлений для Юлии можно найти здесь.

День ангела Юлии

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