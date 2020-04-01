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День ангела Юлии и Ульяны: поздравления, открытки, смс
2 апреля именины у Светлан, а также — у Юлий и Ульян.
«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений.
Юля-Юленька-Юлёк, поздравляю с твоим праздником. Желаю, чтобы в твою жизнь ежедневно приходило счастье, удача и необыкновенное волшебство. Пусть душа не устаёт верить в чудеса, и они случаются, пусть сердце наполнено будет искренней любовью, и тебя безумно любят.
***
Пусть судьба почаще лечит
Тебя сладкою пилюлей,
Будь любима и желанна,
Фантастическая Юля.
Улыбается пусть счастье,
Дарит поцелуй удача,
Обнимает пусть успех,
Будет по плечу задача.
Оставайся несравненной,
Обаятельной и нежной,
Пылкой, яростно горячей
И порою безмятежной.
***
Юлия — самое нежное имя,
Как одуванчик пушистый из лета.
Счастье держи ты руками своими,
Не выдавая удачи секрета.
Я пожелаю тебе настроения.
Пусть же улыбкой сияют глаза,
Пусть посвящаются стихотворения,
Пусть стороною обходит гроза.
Пусть все тропинки ведут лишь к успехам,
И не скрывай ты эмоций своих.
Пусть отголоском пустынного эха
Будет звучать романтический стих.
***
Оптимизм и счастье в имени твоем,
Улечка, Ульяна, песнь тебе поем,
И желаем счастья много, много лет,
И любовь, как в сказке, как кометы след.
Фейерверки в небо, пусть взмывают вверх,
Все, что пожелали, пусть воздастся сверх.
Напомним, что в этот день с именинами стоит поздравить и Александру.
А больше поздравлений для Юлии можно найти здесь.
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