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День ангела Юлии и Ульяны: поздравления, открытки, смс

2 апреля именины у Светлан, а также — у Юлий и Ульян.

«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений.

Юля-Юленька-Юлёк, поздравляю с твоим праздником. Желаю, чтобы в твою жизнь ежедневно приходило счастье, удача и необыкновенное волшебство. Пусть душа не устаёт верить в чудеса, и они случаются, пусть сердце наполнено будет искренней любовью, и тебя безумно любят.

***

Пусть судьба почаще лечит

Тебя сладкою пилюлей,

Будь любима и желанна,

Фантастическая Юля.

Улыбается пусть счастье,

Дарит поцелуй удача,

Обнимает пусть успех,

Будет по плечу задача.

Оставайся несравненной,

Обаятельной и нежной,

Пылкой, яростно горячей

И порою безмятежной.



***

Юлия — самое нежное имя,

Как одуванчик пушистый из лета.

Счастье держи ты руками своими,

Не выдавая удачи секрета.

Я пожелаю тебе настроения.

Пусть же улыбкой сияют глаза,

Пусть посвящаются стихотворения,

Пусть стороною обходит гроза.

Пусть все тропинки ведут лишь к успехам,

И не скрывай ты эмоций своих.

Пусть отголоском пустынного эха

Будет звучать романтический стих.

***

Оптимизм и счастье в имени твоем,

Улечка, Ульяна, песнь тебе поем,

И желаем счастья много, много лет,

И любовь, как в сказке, как кометы след.

Фейерверки в небо, пусть взмывают вверх,

Все, что пожелали, пусть воздастся сверх.

Напомним, что в этот день с именинами стоит поздравить и Александру.

А больше поздравлений для Юлии можно найти здесь.

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