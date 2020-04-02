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Украина

Против коронавируса святой водой: опубликовано забавное видео борьбы с COVID-19 на Буковине

0:47 2 апреля 2020 20
Буковина
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В страдающей от коронавируса Черновицкой области на борьбу с опасным заболеванием выступили не только медики и власти, но и представители церкви.

Так, в селе под названием Валя Кузьмин был замечен священнослужитель, «истребляющий» коронавирус при помощи святой воды.

Ролик с батюшкой на повозке опубликовало местное издание «Молодой буковинец».

На кадрах видно, как священник едет на конной повозке с крестом в руках, а помощники держат полотно, по форме похоже на икону. При этом служитель церкви обильно поливает дорогу святой водой.

Когда автор видео проезжает очень близко к возу и сигналит, батюшка кропит и его автомобиль.

Остается надеяться, что широкий взмах руки батюшки помог автору видео, и он теперь наверняка будет защищен от попадания в число инфицированных жителей области.

Между тем, как писали «ФАКТЫ», по состоянию на десять вечера 1 апреля в целом по Украине подтверждены 794 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 20 случаев с летальным исходом, а в 13 случаях украинцам удалось победить опасное заболевание.

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