«Карантин продлят до сентября»: Ирина Билык поверила в худшее

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая ранее рассказала о своих мужьях, пожаловалась, что ее разыграли 1 апреля.

«Мне сказали, что карантин продлят до сентября. И я поверила», — заявила она.

Поклонники певицы ответили ей в комментариях, что это может быть не шуткой.

«А почему Вы решили, что это шутка. Это очень даже реально, как бы не было печально», «Это может оказаться правдой», «Это очень злая шутка», «Главное, чтобы эта шутка не стала былью», «Ирина, возможно, это не шутки… наслаждаемся каждым днём жизни», — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, 1 апреля Кабинет Министров решил ужесточить правила карантина в Украине. Это возмутило украинцев, они все еще верят, что это была первоапрельская шутка.

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