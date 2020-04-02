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"Скрыли результаты позитивных тестов на коронавирус": в лаборатории Eurolab провели обыски

11:36 2 апреля 2020 469
«Скрыли результаты позитивных тестов на коронавирус»: в лаборатории Eurolab провели обыски
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила проведение следственных действий в частной лаборатории «Евролаб» в центре Киева.

В пресс-центре спецслужбы подчеркивают, что поводом для обысков стало умышленное неуведомление соотвествующих государственных органов о позитивных результатах тестов на коронавирус отдельных лиц.

Изъятые по результатам обысков материалы и документы переданы на анализ специалистам Минздрава, после чего будут приняты процессуальные решения в уголовном производстве.

«Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и разыскные действия», — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, власти считают, что лаборатория скрыла диагноз 50-летнего киевлянина, который сдал анализы после возвращения из Швейцарии. Мужчина стал третьим официально зарегистрированым в Киеве больным с COVID-19.

По состоянию на 10:00 2 апреля в столице Украины насчитывалось уже 160 заразившихся коронавирусом, летальных случаев пока нет.

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