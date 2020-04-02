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"Скрыли результаты позитивных тестов на коронавирус": в лаборатории Eurolab провели обыски
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила проведение следственных действий в частной лаборатории «Евролаб» в центре Киева.
В пресс-центре спецслужбы подчеркивают, что поводом для обысков стало умышленное неуведомление соотвествующих государственных органов о позитивных результатах тестов на коронавирус отдельных лиц.
Изъятые по результатам обысков материалы и документы переданы на анализ специалистам Минздрава, после чего будут приняты процессуальные решения в уголовном производстве.
«Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и разыскные действия», — говорится в сообщении СБУ.
Напомним, власти считают, что лаборатория скрыла диагноз 50-летнего киевлянина, который сдал анализы после возвращения из Швейцарии. Мужчина стал третьим официально зарегистрированым в Киеве больным с COVID-19.
По состоянию на 10:00 2 апреля в столице Украины насчитывалось уже 160 заразившихся коронавирусом, летальных случаев пока нет.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...