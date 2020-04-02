Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа медиков госпитализировать больного с коронавирусом

Украина

В Киевской области, где по состоянию на 2 апреля зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания COVID-19, мужчину, который ранее контактировал с больным коронавирусной инфекцией и находился на самоизоляции, так и не смогли положить в больницу и отправили домой.

Об этом случае подробно рассказывает руководитель Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок. По его словам, у мужчины поднялась температура, он начал задыхаться, а 1 апреля тест дал положительный результат — заболевшего решили госпитализировать, после чего началась настоящая чехарда, которую Евгений Черенок расписал по часам в прямом смысле этого слова…

«Пациент с подтвержденным COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу Минздрава Украины он подпадал под клинические критерии госпитализации», — пишет медик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Киевщене умерли двое мужчин, у которых подтвердили коронавирус — 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель Белой Церкви.

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