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Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа медиков госпитализировать больного с коронавирусом
В Киевской области, где по состоянию на 2 апреля зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания COVID-19, мужчину, который ранее контактировал с больным коронавирусной инфекцией и находился на самоизоляции, так и не смогли положить в больницу и отправили домой.
Об этом случае подробно рассказывает руководитель Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок. По его словам, у мужчины поднялась температура, он начал задыхаться, а 1 апреля тест дал положительный результат — заболевшего решили госпитализировать, после чего началась настоящая чехарда, которую Евгений Черенок расписал по часам в прямом смысле этого слова…
«Пациент с подтвержденным COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу Минздрава Украины он подпадал под клинические критерии госпитализации», — пишет медик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Киевщене умерли двое мужчин, у которых подтвердили коронавирус — 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель Белой Церкви.
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