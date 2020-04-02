27.40 / 27.91 29.63 / 30.44
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа медиков госпитализировать больного с коронавирусом

12:22 2 апреля 2020 923
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киевской области, где по состоянию на 2 апреля зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания COVID-19, мужчину, который ранее контактировал с больным коронавирусной инфекцией и находился на самоизоляции, так и не смогли положить в больницу и отправили домой.

Об этом случае подробно рассказывает руководитель Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок. По его словам, у мужчины поднялась температура, он начал задыхаться, а 1 апреля тест дал положительный результат — заболевшего решили госпитализировать, после чего началась настоящая чехарда, которую Евгений Черенок расписал по часам в прямом смысле этого слова…

«Пациент с подтвержденным COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу Минздрава Украины он подпадал под клинические критерии госпитализации», — пишет медик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Киевщене умерли двое мужчин, у которых подтвердили коронавирус — 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель Белой Церкви.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Маски

Маска лучше респиратора: в Минздраве сделали важное заявление

Возле роддома

В разгар пандемии: из роддома в Сумах увольняют полсотни медиков

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса

Коронавирус

Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа медиков госпитализировать больного с коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер