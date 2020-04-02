Захотелось экстрима: в Чернобыльской зоне поймали группу сталкеров (фото)

Происшествия

Под Чернобылем, в районе отселенного села Терехи сотрудники полиции и пограничники обнаружили двух парней, незаконной проникших на территорию зоны отчуждения. Ранее в связи с введением в Украине карантина были временно приостановлены посещения зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Пресс-служба Национальной полиции в Киевской области сообщает, что двое 18-летних жителей Киева в поисках экстремального отдыха отправились в зону отчуждения, окружающую Чернобыльскую АЭС, миновав при этом контрольно-пропускные пункты.

На обоих нарушителей составили административные протоколы. Парням грозит взыскание штрафа размером от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что в столице представили арт-проект, посвященный катастрофе на Чернобыльской АЭС, — его удалось провести до введения Украине карантина.

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