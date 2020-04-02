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Происшествия

Чиновник «слил» секретные планы Минобороны Украины: что произошло (фото)

15:28 2 апреля 2020 833
Обыск
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

СБУ выявила, что чиновник одного из министерств Украины передавал секретные документы посторонним лицам. Ранее правоохранители обезвредили российского агента, который пытался внедриться в ВСУ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, государственный служащий категории «А» скопировал и переслал по электронной почте тайный документ. Получатели пока не установлены.

Документ касается комплекса мероприятий Минобороны и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях, Керченском проливе.

При следственных действиях в рабочем кабинете и по месту жительства правоохранители изъяли гаджеты, в которых в отправленной корреспонденции обнаружили тайный документ и другую документацию с грифом «Для служебного пользования».

Ранее сообщалось, что ФСБ пыталась завербовать заместителя командующего ВМС Украины.

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Чиновник «слил» секретные планы Минобороны Украины: что произошло (фото)

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