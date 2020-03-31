Пожар в центре Киева: горела больница

Происшествия

Понедельник, 30 марта, оказался в Киеве «богатым» на события: после потопа на Подоле был зафиксирован пожар в одной из клинических больниц на бульваре Шевченко.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению спасателей, возгорание произошло в электрощитовой на 1-этаже 4-этажной больницы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

В 21:05 пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м и предотвратить распространение пламени на большую площадь, а в 21:17 — ликвидировать.

Во время тушения пожара огнеборцы вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне ночью возник пожар недалеко от взлетной полосы аэропорта «Львов» — там неизвестные лица подожгли сухую траву и деревья, вследствие чего загорелся газопровод среднего давления. В целом же в стране с начала 2020 года на открытых территориях и в природных экосистемах в Украине возникло более 13 тысяч пожаров, и большинство из них произошли в марте.

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