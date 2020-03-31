27.98 / 28.56 30.51 / 31.42
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар в центре Киева: горела больница

2:55 31 марта 2020 13
Пожар в больнице в Киеве
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Понедельник, 30 марта, оказался в Киеве «богатым» на события: после потопа на Подоле был зафиксирован пожар в одной из клинических больниц на бульваре Шевченко.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению спасателей, возгорание произошло в электрощитовой на 1-этаже 4-этажной больницы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

В 21:05 пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м и предотвратить распространение пламени на большую площадь, а в 21:17 — ликвидировать.

Во время тушения пожара огнеборцы вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне ночью возник пожар недалеко от взлетной полосы аэропорта «Львов» — там неизвестные лица подожгли сухую траву и деревья, вследствие чего загорелся газопровод среднего давления. В целом же в стране с начала 2020 года на открытых территориях и в природных экосистемах в Украине возникло более 13 тысяч пожаров, и большинство из них произошли в марте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Путин

Путина могут убить, он совершил страшное преступление, — Слава Рабинович

Ячмень на глазу

"Сезонный" ячмень: почему его нельзя выдавливать или греть

Коронавирус в мире

Грустная статистика: за рубежом увеличилось количество зараженных COVID-19 украинцев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер