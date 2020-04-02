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Черновицкую область закрывают для въезда транспорта из других регионов
Вслед за Сумами и Ивано-Франковском, в Черновицкой область приняли решение перейти на особый режим въезда-выезда на территорию региона. Об этом в Facebook сообщил городской голова Черновцов Алексей Каспрук.
«Сегодня с 00:00 будет введен режим запрета въезда и выезда с области», — написал он в Facebook.
Исключением станет грузовой и транзитный транспорт, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Кроме того, на территорию области будут пропускать транспорт местных жителей, которые возвращаются домой.
Срок действия ограничений не уточняется.
Отметим, по состоянию на 10:00 2 апреля в Черновицкой области зарегистрировано 143 случая заражения коронавирусом. Всего в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
Напомним, с 17 марта действуют ограничения на въезде в Киев — в столицу не пропускают автобусы межгородского и межобластного сообщения. Легковому транспорту движение пока не ограничивали.
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