27.36 / 27.87 29.54 / 30.36
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Черновицкую область закрывают для въезда транспорта из других регионов

20:56 2 апреля 2020 86
карантин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Вслед за Сумами и Ивано-Франковском, в Черновицкой область приняли решение перейти на особый режим въезда-выезда на территорию региона. Об этом в Facebook сообщил городской голова Черновцов Алексей Каспрук.

«Сегодня с 00:00 будет введен режим запрета въезда и выезда с области», — написал он в Facebook.

Исключением станет грузовой и транзитный транспорт, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Кроме того, на территорию области будут пропускать транспорт местных жителей, которые возвращаются домой.

Срок действия ограничений не уточняется.

Отметим, по состоянию на 10:00 2 апреля в Черновицкой области зарегистрировано 143 случая заражения коронавирусом. Всего в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

Напомним, с 17 марта действуют ограничения на въезде в Киев — в столицу не пропускают автобусы межгородского и межобластного сообщения. Легковому транспорту движение пока не ограничивали.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Ани Лорак

Стала похожа на Лободу: Ани Лорак удивила поклонников внешностью (фото)

Павлина Шимбир

«Врач сказал, что это конец»: украинку в Италии вылечили от коронавируса по новой методике

Фотографии, сделанные во время пандемии «испанки»

Спасать людей или экономику: ответ известен уже 100 лет благодаря "испанке"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер