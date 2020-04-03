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Человеком, сливавшим секретные планы Минобороны, оказался госсекретарь ведомства: названо имя
Чиновник, который передавал посторонним лицам секретные документы Минобороны и которого на днях разоблачила СБУ, оказался госсекретарем Мининфраструктуры. Его зовут Андрей Галущак. Об этом в Facebook сообщил эксперт в вопросах безопасности, бывший советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
По его информации, задержанный передавал сведения о мерах Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе.
«Своими действиями государственный секретарь Галущак нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины (государственная измена)», — написал эксперт.
Форостяк также опубликовал фото, на котором видны пачки долларов и гривен, обнаруженных у госслужащего.
Напомним, ранее правоохранители обезвредили российского агента, который пытался внедриться в ВСУ.
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