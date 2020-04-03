Экс-узник Кремля Ахтем Чийгоз учит украинский язык: видео вызвало восторг сети

Украина

Во время введенного карантина в связи с эпидемией коронавируса, когда украинцев призвали соблюдать ограничения и больше находиться дома, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз продолжает в режиме онлайн учить украинский язык.

Продовжую вивчати українську онлайн. pic.twitter.com/lJCAHNEQ6r — Ахтем Чийгоз (@ahtem_chiygoz) April 2, 2020

В сети поддержали народного депутата. Большинство подписчиков Twitter пишут, что своим постом Чийгоз поднял им настроение и называют его настоящим украинцем.



Напомним, в 2017 году так называемый «Верховный суд Крыма» приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. Под давлением украинского и крымскотатарского общества и благодаря помощи президента Турции Эрдогана Чийгоза удалось освободить. В настоящее время Ахтем Чийгоз — народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность».

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