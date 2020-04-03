27.22 / 27.75 29.30 / 30.15
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Экс-узник Кремля Ахтем Чийгоз учит украинский язык: видео вызвало восторг сети

8:45 3 апреля 2020 114
Ахтем Чийгоз
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во время введенного карантина в связи с эпидемией коронавируса, когда украинцев призвали соблюдать ограничения и больше находиться дома, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз продолжает в режиме онлайн учить украинский язык.

В сети поддержали народного депутата. Большинство подписчиков Twitter пишут, что своим постом Чийгоз поднял им настроение и называют его настоящим украинцем.


Напомним, в 2017 году так называемый «Верховный суд Крыма» приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. Под давлением украинского и крымскотатарского общества и благодаря помощи президента Турции Эрдогана Чийгоза удалось освободить. В настоящее время Ахтем Чийгоз — народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность».

Эксклюзивное интервью с бывшим узником Кремля читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Врачи везут больного

США бьют рекорды по смертности от коронавируса

Задержанный

Нападение на журналистов в Гидропарке Киева: полиция задержала хулигана, который уверял, что "ему ничего не будет"

Медработники Монастыриской больницы

В "украинском Ухане" Монастыриске, где заразились десятки врачей, почти не осталось медикаментов

кровать

Кто в Украине умирает от коронавируса: подробная статистика

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер