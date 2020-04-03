- 09:33 "Нас нокаутировали": жители Донецка в шоке от рекомендации отменить загранкомандировки
- 09:20 Нападение на журналистов в Гидропарке Киева: полиция задержала хулигана, который уверял, что "ему ничего не будет"
- 09:12 Из 24 аппаратов ИВЛ в киевской больнице исправными для спасения больных COVID-19 оказались всего два
- 09:10 США бьют рекорды по смертности от коронавируса
- 09:04 Волонтер Маша Бурдун рассказала об обысках у ее мамы
- 08:45 Экс-узник Кремля Ахтем Чийгоз учит украинский язык: видео вызвало восторг сети
- 08:34 Как проводить уборку дома во время пандемии: советы специалистов
- 08:15 В "украинском Ухане" Монастыриске, где заразились десятки врачей, почти не осталось медикаментов
- 08:06 Кто в Украине умирает от коронавируса: подробная статистика
- 07:43 Человеком, сливавшим секретные планы Минобороны, оказался госсекретарь ведомства: названо имя
- 07:38 Стюардесса на удаленке: сеть насмешило видео, которое сняли бортпроводница и ее муж
- 07:22 Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни
Экс-узник Кремля Ахтем Чийгоз учит украинский язык: видео вызвало восторг сети
Во время введенного карантина в связи с эпидемией коронавируса, когда украинцев призвали соблюдать ограничения и больше находиться дома, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз продолжает в режиме онлайн учить украинский язык.
Продовжую вивчати українську онлайн. pic.twitter.com/lJCAHNEQ6r— Ахтем Чийгоз (@ahtem_chiygoz) April 2, 2020
В сети поддержали народного депутата. Большинство подписчиков Twitter пишут, что своим постом Чийгоз поднял им настроение и называют его настоящим украинцем.
Напомним, в 2017 году так называемый «Верховный суд Крыма» приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. Под давлением украинского и крымскотатарского общества и благодаря помощи президента Турции Эрдогана Чийгоза удалось освободить. В настоящее время Ахтем Чийгоз — народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность».
Эксклюзивное интервью с бывшим узником Кремля читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Нападение на журналистов в Гидропарке Киева: полиция задержала хулигана, который уверял, что "ему ничего не будет"
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...