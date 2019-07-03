Мир с Россией любой ценой — это как встать перед врагом на колени, — Ахтем Чийгоз

Политика

«Мы изо всех сил защищали право жить на своей земле»

— Ахтем-ага, на заседании Совета безопасности ООН 15 марта вы на весь мир заявили: «Крым сегодня — это территория ужаса, территория дестабилизации ситуации во всем Черноморском бассейне и в Евросоюзе». Вы всегда акцентируете, что крымские татары активно поддерживали и будут поддерживать территориальную целостность Украины.

— С самых первых дней после возвращения нашего народа на историческую родину мы утверждаем на всех уровнях, что Крым — это Украина. Именно поэтому попытки пророссийских сил в начале 1990-х расшатать ситуацию и создать в Крыму еще одну горячую точку, каких тогда было немало на территории бывшего Советского Союза, не удались. Мы вместе с патриотами Украины других национальностей не позволили никому изменить статус полуострова.

Увы, до 2014 года вызовы, которые стояли перед Украиной, президенты и политики разного толка либо не замечали, либо игнорировали. Должной реакции на поползновения России на крымские территории не было. В конечном счете это попустительство завершилось появлением у нас «зеленых человечков».

Однажды во время судилища надо мной моему земляку задали вопрос: «Что для вас гражданство Украины?» Он ответил представителям ФСБ, российским прокурорам и псевдосудьям: «За украинское гражданство мы боролись». Действительно, в начале 1990-х, когда распался Советский Союз, гражданство России, Узбекистана, Казахстана и т. д. крымские татары, оставшиеся на тех территориях, получали автоматически. А с украинским гражданством возникли проблемы. Десятки тысяч крымских татар, вернувшихся из депортации, провели массу митингов, требуя дать нам гражданство.

Весной 2014 года нам противостояла свора оголтелых пророссийских бандитов. Их науськивали и ими руководили российские военные. Мы изо всех сил защищали право жить на своей земле и определять, в составе какого государства хотим находиться. Никто из нас ни на секунду не сомневался в собственной правоте. Мы были приверженцами территориальной целостности Украины и остаемся таковыми. И сейчас четко знаем, что все усилия нашей страны по освобождению Крыма от оккупантов однозначно дадут свои плоды.

— Однако мы сейчас наблюдаем откровенный реванш пророссийских сил, для которых вопрос Крыма вообще третьестепенный.

— Пять лет длится российско-украинская война. Это страшная трагедия для миллионов людей. Под обстрелами боевиков гибнут защитники страны и мирные граждане, дети растут без отцов, а вдовы и матери седеют от горя, сотни тысяч живут на оккупированных территориях. А сколько раненых, похищенных, пропавших без вести, брошенных в тюрьмы! Вот какова плата за независимость государства.

При этом на остальной части Украины течет свободная, спокойная, относительно безопасная жизнь. Я считаю, что в этом есть заслуга и пятого президента страны Петра Порошенко. К сожалению, большая часть наших граждан недооценила это и поддалась на манипуляции мерзавцев, которые все эти годы внушали, что у нас не война, а гражданский конфликт. Новый президент и его команда уже договорились до того, что нам нужен мир любой ценой. В переводе на человеческий язык — это встать перед врагом на колени. Разве можно подобное допустить? Да никогда!

Реваншистские настроения свидетельствуют о том, что точка невозврата нами еще не пройдена. Понимаете, реваншизм — это не только морально-психологическое воздействие на мозги людей. Реваншисты ежедневно подрывают веру в наши достижения, доставшиеся нам ценой таких потерь и такими жертвами. Все, что сейчас происходит, очень опасно. Не будет большим преувеличением, если скажу, что есть риск вновь обрести статус колонии России. Поэтому то, что Порошенко не уходит из большой политики, меня обнадеживает. Он уже не раз демонстрировал свой твердый характер. У него огромный опыт отстаивания интересов страны на международной арене. Уверен, что борьба за единую процветающую Украину, которую он ведет, будет продолжена.

«Демонстративно открыто смотрел в лицо врагам: «Я вас не боюсь!»

— А как быть с социологическими данными? Все опросы показывают, что проукраинские силы в парламенте окажутся в меньшинстве.

— Нам навязывают мысль о проигрыше и неизбежности того, что в парламент зайдут антиукраинские политики. Скажу так. Крымские татары вели борьбу за возвращение на Родину, всегда находясь в меньшинстве. Но в активном меньшинстве. Наши ряды постоянно укреплялись. К нам все больше и больше присоединялись те, кто разделял наши ценности и взгляды.

— Вы хотите сказать, что здоровое меньшинство все-таки может стать цементирующей основой для государства?

— Не только цементирующей основой. Мы изменяем и ход истории, и — главное! — психологию человека.

Вспомните, за незалежну Україну в свое время боролись отдельные группы мотивированных людей. В Крыму на горстку крымских татар смотрели, как на врагов. Поэтому сейчас следует сместить акценты и сказать: мы есть и мы продолжаем борьбу. Я точно знаю, что мы одолеем весь путь. И обязательно завершим его деоккупацией Крыма и освобождением территорий на востоке Украины.

Самое главное — не позволить, чтобы на международных площадках, да и внутри нашего общества, преобладали взгляды об обреченности Украины. Это деструктивно и чревато очень серьезными последствиями.

Я убежден, что у нас уже давно не население, а гражданское общество. Если ты борешься, всегда найдутся те, кто тебя поддержит. Со временем твои симпатики станут твоими сторонниками.

Когда я находился в застенках, жена рассказывала, что в какой-то период она стала замечать, что, увидев ее, многие переходили на другую сторону улицы — чтобы не здороваться. Я уговаривал ее: «Не торопись делать выводы. Не обижайся. Время сейчас такое. Все изменится».

Знаете, сначала на судебные процессы надо мной приходили 10—15 человек. Простые люди хотели как-то поддержать меня. Я на них смотрел и думал: «А ведь я свободнее, чем они. Только судебный пристав что-то им скажет, они тут же выполняют».

Когда мне давали слово, я говорил именно для них, хотя обращался к следователям и прокурорам. Демонстративно открыто смотрел в лицо врагам: «Я вас не боюсь! Вы все марионетки. Моя судьба не в ваших руках». В такие моменты Ахтем Чийгоз становился для крымских патриотов неким символом борьбы. Люди тайком записывали мои речи, потом выкладывали их в Интернет.

А если бы я каждый раз приходил на суд и показывал свою немощь… Да, мне было очень тяжело. Но я каждый вечер брился, стирал рубашки, занимался своим внешним видом и физическим состоянием. Когда заходил в суд, выкрикивал на крымскотатарском: «Крым! Родина! Меджлис!»

Люди потом пересказывали эти эпизоды друг другу. Куда ни придут — на свадьбы, дни рождения, молитвы, — везде разговоры обо мне. Жалеть себя? Ну, день я поплакался бы, что у меня то болит, это болит, что мне лекарств не дают, в санчасть не кладут, что есть нечего (я похудел там на 27 килограммов), что меня в тюрьме обязательно убьют. Раз пожалеют, второй. На третий эти люди, придя в суд, думали бы только о том, чтобы заседание быстрее закончилось. А не прийти вроде неудобно.

Да, после таких речей у меня возникало еще больше проблем в тюрьме. Но, во-первых, это меня самого держало в тонусе и придавало силы. Во-вторых, а как иначе? Я понимал, что это стимуляция зарождающегося протеста. Ведь первое время никто никакого шума по поводу сфабрикованного в отношении меня дела не поднимал. Зато потом началось движение.

Никто не мог даже представить, что 18 мая 2015 года вокруг тюрьмы, где я сидел, будут ездить машины и сигналить. В обед полицейские пришли на проверку: «Там твои нарезают круги». А я и подзабыл, что ровно в 12:00 так чтили память жертв геноцида крымскотатарского народа (18 мая 1944 года по указу Сталина сотни тысяч крымских татар были депортированы из Крыма. — Авт.). Думаю: чего это так сигналят? Наверное, какого-то арестанта привезли. А это наши устроили такую акцию в мою поддержку. Потом много подобного стало происходить.

Так что испокон веков стремление отдельного человека бороться, казалось бы, на первый взгляд, за свои права, так или иначе побуждает других делать то же самое — бороться вместе за такие фундаментальные ценности, как достоинство — собственное и государства, за свободу и независимость. Вот поэтому я уважаю Порошенко. Он тоже встал на этот путь. Я хочу быть рядом с такими людьми.

— Что сейчас в Крыму происходит?

— Туристического сезона нет. Есть его имитация и попытки кремлевских пропагандистов внушить людям, что украинский Крым был хуже. Хотя на самом деле политика Путина в Крыму потерпела полный провал.

То, что крымские татары знали с первого дня, теперь понимают и другие: Россия захватывала Крым не для того, чтобы сделать этот регион привлекательным, ей Крым нужен как фактор дестабилизации Европы. Главная цель Кремля — уничтожить целостную независимую Украину.

Как выяснилось, Европа оказалась совсем не готова к сегодняшним вызовам, исходящим от чудовища под названием Российская империя. Но сегодня уже и Европа начинает просыпаться, хотя по-прежнему пытается не замечать ужас, который надвигается и на нее, а также то, что именно мы, отстаивая свою свободу с оружием в руках, защищаем весь мир.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Крыму оккупанты задержали известную правозащитницу Лутфие Зудиеву, а в Ростове-на-Дону (Россия) Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительным тюремным срокам группу крымских татар по «делу Хизб ут-Тахрир».

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