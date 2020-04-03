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Волонтер Маша Бурдун рассказала об обысках у ее мамы (фото)
Волонтер Маша Бурдун, к которой 2 апреля пришли с обыском силовики, показала последствия визита правоохранительных органов к ее маме, живущей в частном доме.
«Никто не пытался зайти во двор, поскольку ребята из подразделения „маски-шоу“ с „калашами“ прыгали через забор в тот момент, когда мама вышла во двор в 5:47 утра. Ей почти час не разрешали позвонить ни мне, ни адвокату, повторяя фразу: „Не ждите помощи, у вашей дочки все намного сереознее“. Все мамины вещи были свалены в общую кучу посреди комнаты — одежда, документы, лекарства, вырванные провода… Реакция на удостоверение инвалида II группы: „Скорую“ уже вызвать или вы еще чуток продержитесь?» — пишет волонтер на своей страничке в социальных сетях.
По ее словам, в постановлении суда были прописаны ее девичья и настоящая фамилии, но не было указано данных мамы Маши Бурдун. «Почему изъяли ее телефон? К маминому дому я не имею никакого отношения — моя фамилия никогда и нигде не упоминалась в документах на тот садовый домик. У мамы изъяли не просто телефон, а единственную возможность открыть ворота для заезда автомобиля, который ей во время пандемиии и жесткого карантина мог бы привезти продукты, лекарства, средства гигиены. Хвала небесам, забор лишь полтора метра и я смогу хоть что-то ей перебросить через калитку заезда», — добавила волонтер.
По словам Маши Бурдун, ее вызывают на допрос в понедельник, 6 апреля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», волонтер Маша Бурдун рассказала, что во время обыска у нее изъяли осколок «Града», разукрашенные гильзы, саблю и кусок дустового мыла, отметила, что следственные действия в ее доме проводились, поскольку она общалась с ветераном АТО Владиславом Грищенко, которому полиция инкриминирует участие в покушение на бизнесмена в Ивано-Франковске.
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