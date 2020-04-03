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"Нас нокаутировали": жители Донецка в шоке от рекомендации отменить загранкомандировки
«Министерство здравоохранения» так называемой «ДНР» разработало советы по профилактике коронавируса, где, в частности, сказано, что людям рекомендовано «отказаться от зарубежных командировок», а работодателям — «исключить или уменьшить поездки своих сотрудников в другие страны».
Именно этот пункт вызвал шквал гнева и шуток в соцсетях.
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«Да мы уж давно отказались от зарубежных поездок. Низкий вам, тварям, поклон за это!»
«У нас шесть лет как карантин. Какие еще могут быть ограничения? Не дышать?»
«Последний пункт работодатели исправно выполняют».
«Мы только и ездили по заграницам — Александровка, Гнутово, Майорск…»
«Нокаутировали ребята. Как теперь жить?»
«Нельзя же так же жестко с нами!»
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ряде городов «ДНР» боевики проводят масштабные проверки документов.
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