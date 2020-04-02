"Георгиевской лентой закрывайте лицо": жители ОРДО в панике из-за лжи "властей" о коронавирусе

Украина

В местных пабликах жители так называемой «ДНР» возмущаются из-за наглой дезинформации и бездействия руководства фейковой «республики», которое заверяет, что «ситуация с коронавирусом под контролем».

«Министр здравоохранения ДНР» Долгошапко бодро рапортует, что подтверждено всего два случая заболевания. Тем временем люди пишут о переполненных инфекционных и терапевтических отделениях, куда пациентов привозят с «непонятной пневмонией». «У нас реально паника. Мы прекрасно понимаем, что никто нас не спасет — врачей попросту нет. Ни лекарств, ни защитных средств — нет ничего», — поделился с «ФАКТАМИ» дончанин.

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Комментарии пользователей соцсетей подтверждают его рассказ.

«Доскакались с трехцветной тряпкой, добегались на референдумы. Эх, молодежь жалко».



«Учитывая, сколько суммарно туберкулезников, больных СПИДом и диабетиков, смертей должно быть на несколько порядков больше»

«Масок нет? Георгиевской лентой закрывайте лицо, спасает от всего!»

«Какая разница, от чего умирать: от голода, снаряда или вируса? Тупоголовое правительство „ДНР“ вас не спасет. До встречи на том свете».

Слушайте, а если без балды, у кого-то еще остались деньги на пожрать? Ведь пенсы наши все — кирдык на месяц или даже больше. В рашке тоже ж… па с деньгами, границы перекрыты. Помните, как «Метро» в 2014-м грабили? Какие магазины теперь брать будем?"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российские наемники вывозят свои семьи из оккупированного Донбасса.

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