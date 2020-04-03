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Европа продлевает карантин: как долго еще будут закрыты границы

10:29 3 апреля 2020 428
Европа
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Европейский Союз, который ввел ограничения на въезд в Шенгенскую зону для граждан третьих стран, намерен продлить карантин еще на месяц. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, пишет EUobserver.

По его словам, ситуация с коронавирусом заставляет ЕС продлить ограничения.

В первую пятерку европейских стран, где коронавирус распространяется быстрее всего, входят Италия (по официальным данным число жертв здесь уже превысило 13 тысяч человек), Испания (более 10 тысяч умерших), а также Германия и Франция.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала Европу центром пандемии коронавируса. В Европейском регионе вирус распространяется активнее, чем в Китае в начале вспышки.

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