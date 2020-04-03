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Европа продлевает карантин: как долго еще будут закрыты границы
Европейский Союз, который ввел ограничения на въезд в Шенгенскую зону для граждан третьих стран, намерен продлить карантин еще на месяц. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, пишет EUobserver.
По его словам, ситуация с коронавирусом заставляет ЕС продлить ограничения.
В первую пятерку европейских стран, где коронавирус распространяется быстрее всего, входят Италия (по официальным данным число жертв здесь уже превысило 13 тысяч человек), Испания (более 10 тысяч умерших), а также Германия и Франция.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала Европу центром пандемии коронавируса. В Европейском регионе вирус распространяется активнее, чем в Китае в начале вспышки.
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