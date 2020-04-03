"Ермак — мой друг": раскрыты новые детали встречи Зеленского с депутатами из "Слуги народа"

Украина

После публикации народным депутатом Украины из фракции партии «Слуга народа» Гео Леросом так называемых «пленок Ермака» президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством фракции и, назвав Лероса «аферистом», сказал, что Андрей Ермак — его друг.

Об этом пишет издание «ZN», ссылаясь на источник из президентской фракции. «Я ни у кого ничего не брал», — сказал Зеленский и порекомендовал дождаться выводов правоохранительных органов.

В то же время Андрей Ермак, как утверждают источники, назвал себя «щитом» Зеленского и заявил, что целью данной кампании является не он, а президент. При этом глава Офиса президента считает, что за действиями Гео Лероса стоит его предшественник — Андрей Богдан. Он также назвал народного депутата, обнародовавшего пленки, личным врагом и заявил, что не простит ему «эту выходку».

При этом Ермак добавил, что знает о планах сместить его с занимаемой должности, и что он был и ушел с поста главы Офиса президента, «но нужно спасать страну».

Также издание, ссылаясь на источники в СБУ, пишет, что в сеть попала лишь небольшая часть записей, на которых фигурирует якобы брат Андрея Ермака Денис — массив представляет собой почти 100 часов. В том числе, на них есть и моменты с передачей денег.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Гео Лероса Маси Найем заявил, что народного депутата Украины вызвали на допрос, и что в адрес его клиента начали поступать угрозы.

Фото с сайта президента Украины.

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