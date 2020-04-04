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Боевики "ДНР" обстреляли Верхнеторецкое: ранена мирная жительница
Российские оккупационные войска т.н. «ДНР» 4 апреля обстреляли жилые районы населенного пункта Верхнеторецкое, ранив местную жительницу. Напомним, в марте бойцы подразделений Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника и ликвидировали 51 боевика.
Как сообщили в пресс-центре Объединенных сил, огонь из станковых противотанковых гранатометов был открыт около 17:00, причем ставший объектом агрессии населенный пункт значительно удален от позиций украинских военных.
Получившая осколочное ранение ноги женщина в момент обстрела находилась на приусадебном участке собственного дома. Ее оперативно госпитализировали в городскую больницу Торецка.
На месте происшествия работали правоохранители и представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как поменяется порядок отправки военнослужащих ВСУ в зону проведения Операции Объединенных сил.
Архивное фото Совместного центра по контролю и координации (СЦКК)
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