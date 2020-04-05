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Тепло и сухо, но дожди уже на подходе: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

7:17 5 апреля 2020 377
Тепло и сухо, до дожди уже на подходе: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Погоду в Украине продолжает определять антициклон Keywan, поэтому в воскресенье, 5 апреля, на всей территории нашей страны будет тепло и малооблачно. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Температура воздуха днем будет колебаться от 9 градусов выше нуля в Сумской области до +16 — в Николаевской области и до +17 градусов — в Закарпатье. Ночью же по всей территории страны (кроме юга и Донбасса) все еще возможны заморозки до минус 3 градусов.

Ветер будет свежим, порывистым, а на юге — еще и сильным (до 12 метров в секунду).

Прогноз на 5 апреля

В понедельник, 6 апреля, когда в Украине вступят в силу новые, ужесточенные правила карантина, снова потеплеет. В Киеве днем будет уже 12−14 градусов выше нуля, в Луцке и Львове — до плюс 16 градусов.

Прогноз на 6 апреля

Осадков в Украине, судя по перспективному прогнозу, не ожидается до пятницы, 10 апреля.

Напомним, синоптики уже рассказали «ФАКТАМ» о погоде до конца весны.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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