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Тепло и сухо, но дожди уже на подходе: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Погоду в Украине продолжает определять антициклон Keywan, поэтому в воскресенье, 5 апреля, на всей территории нашей страны будет тепло и малооблачно. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.
Температура воздуха днем будет колебаться от 9 градусов выше нуля в Сумской области до +16 — в Николаевской области и до +17 градусов — в Закарпатье. Ночью же по всей территории страны (кроме юга и Донбасса) все еще возможны заморозки до минус 3 градусов.
Ветер будет свежим, порывистым, а на юге — еще и сильным (до 12 метров в секунду).
В понедельник, 6 апреля, когда в Украине вступят в силу новые, ужесточенные правила карантина, снова потеплеет. В Киеве днем будет уже 12−14 градусов выше нуля, в Луцке и Львове — до плюс 16 градусов.
Осадков в Украине, судя по перспективному прогнозу, не ожидается до пятницы, 10 апреля.
Напомним, синоптики уже рассказали «ФАКТАМ» о погоде до конца весны.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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