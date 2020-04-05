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Кровавые разборки в Черновцах: СМИ назвали причину и имя жертвы (видео)
Жертвой перестрелки в Черновцах в субботу, 5 апреля, стал Евгений Боршан, известный в преступных кругах как «Пача». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Цензор.НЕТ.
33-летний мужчина получил автоматную очередь в живот и скончался на операционном столе.
Источники журналистов допускают, что убийство связано с борьбой за каналы наркотрафика и контрабанды сигарет из Украины в Евросоюз.
Напомним, полиция до сих пор не установила личность стрелявшего, розыск его продолжается. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Таким образом, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Как писали «ФАКТЫ», недавно пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 146 ящиков сигарет на общую сумму около 2,5 млн гривен. Партия стала рекордной в 2020 году. А а в Ивано-Франковской области даже был захвачен самолет контрабандистов.
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