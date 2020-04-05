Деньги

Эксперт рассказал, каким будет курс доллара после карантина

Длительность «пандемического» карантина, продолжающего действовать в Украине, напрямую отражается на курсе национальной валюте.

По мнению инвестиционного банкира и блогера Сергея Фурсы, которое он озвучил в интервью «ФАКТАМ», если карантин продлится недолго (хотя это очень сомнительно), курс вырастет до 30 гривен за доллар.

Если же будет принято решение о более длительном карантине, доллар достигнет отметки в 35 гривен.

«Но такие сценарии предусматривают сотрудничество с МВФ. Если же его не будет, прогнозировать курс бессмысленно», — сказал банкир, предупредив, что при срыве такого сотрудничества экономика выйдет из карантина прямиком в дефолт.

«И тогда все летит в тартарары: национальная валюта, экономика — все, все, все», — озвучил Фурса самый пессимистичный сценарий.

Полный текст интервью читайте в статье «Полгода карантина украинская экономика не выдержит. Деньги просто исчезнут, — Сергей Фурса».

Напомним, ранее в Раде констатировали затягивание с окончательным принятием закона о банках, необходимого для продолжения сотрудничества с МВФ.

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