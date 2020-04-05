- 10:30 День ангела Лидии: душевные поздравления и открытки
- 10:30 Дочь Мэйвезера арестована за нанесение ножевых ранений: что произошло
- 10:19 В Одессе полицейские грубо «заломали» предпринимателя, якобы нарушившего карантинный режим
- 10:16 Смог над Киевом будет висеть несколько дней, — ГСЧС
- 10:09 Эксперт рассказал, каким будет курс доллара после карантина
- 10:09 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:04 Продажа земли в Украине: что нужно знать владельцам
- 09:40 Пожар в Чернобыльской зоне еще не потушен, появилась информация о радиационном фоне
- 09:38 В России работник психдиспансера застрелил пять человек, которые мешали ему заснуть
- 08:52 Центр Киева затянуло черным дымом: горят подземные кабели
- 08:46 Полгода карантина украинская экономика не выдержит. Деньги просто исчезнут, — Сергей Фурса
- 08:34 "Очень рекомендую": доктор Комаровский рассказал, почему секс при коронавирусе — это хорошо
Эксперт рассказал, каким будет курс доллара после карантина
Длительность «пандемического» карантина, продолжающего действовать в Украине, напрямую отражается на курсе национальной валюте.
По мнению инвестиционного банкира и блогера Сергея Фурсы, которое он озвучил в интервью «ФАКТАМ», если карантин продлится недолго (хотя это очень сомнительно), курс вырастет до 30 гривен за доллар.
Если же будет принято решение о более длительном карантине, доллар достигнет отметки в 35 гривен.
«Но такие сценарии предусматривают сотрудничество с МВФ. Если же его не будет, прогнозировать курс бессмысленно», — сказал банкир, предупредив, что при срыве такого сотрудничества экономика выйдет из карантина прямиком в дефолт.
«И тогда все летит в тартарары: национальная валюта, экономика — все, все, все», — озвучил Фурса самый пессимистичный сценарий.
Полный текст интервью читайте в статье «Полгода карантина украинская экономика не выдержит. Деньги просто исчезнут, — Сергей Фурса».
Напомним, ранее в Раде констатировали затягивание с окончательным принятием закона о банках, необходимого для продолжения сотрудничества с МВФ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...