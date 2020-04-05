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Украина

Тепло "попрет" мощно: синоптик рассказала, чего ждать от погоды на следующей неделе

16:44 5 апреля 2020 48
Прогноз погоды
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Украина продолжает находится под влиянием антициклона, что обещает ее жителям сухую и солнечную погоду в ближайшие дни. Об этом пишет в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

«Завтра и в ближайшие дни ожидается сухая солнечная погода. Направление ветра, учитывая пожар в Чернобыльской зоне, важно. В понедельник предполагается ветер с северо-запада, но уже немного слабее, чем сегодня», — пишет она.

По словам Диденко, температура воздуха начнет меняться в сторону повышения.

«Ближайшей ночью еще будет свежо, около нуля и даже до маленьких „минусов“, но днем уже воздух прогреется до +11 +16 градусов. 7 апреля, на Благовещение, апрельское тепло попрет мощно и столбики термометров будут подниматься до +14 +20 градусов», — пишет синоптик.

Она прогнозирует, что в пятницу, 10 апреля немного похолодает и, возможно, будет дождь.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» известный народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что апрель в Украине будет прохладным, а в середине месяца по ночам возможны заморозки.

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