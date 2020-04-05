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В ботсаду Киева наконец расцвели магнолии, но гулять там уже нельзя (фото, видео)
Несмотря на тревожные новости о распространении коронавируса и введении карантина, когда большие города опустели и пугают своей тишиной, природа наоборот пробуждается и радует яркими красками. На днях в Киеве в ботаническом саду имени Фомина уже зацвели первые магнолии.
В этом ботсаду собрана одна из самых больших коллекций магнолиевых деревьев — высажено 65 видов из 240 существующих в природе.
«Информатор» опубликовал фото и видео цветущих деревьев.
Напомним, с 6 апреля в Киеве ужесточили карантинные меры — прогулки в парках и скверах запрещены. Так что магнолиями можно полюбоваться на фото и видео.
Как сообщали «ФАКТЫ», по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине в ближайшие дни ожидается сухая и солнечная погода. Местами воздух прогреется до +20 градусов.
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