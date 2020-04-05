В Черновцах в реанимации спасают детей, зараженных COVID-19

Украина

В Черновицкой области, где ввели особые ограничения во время карантина в связи с распространением коронавируса, двое несовершеннолетних с COVID-19 госпитализированы в реанимацию детской больницы. Об этом 5 апреля сообщили в облгосадминистрации.

Состояние детей средней степени тяжести, оба ребенка на кислородной дотации.

В целом в медучреждениях области по состоянию на 5 апреля трое пациентов находятся в критическом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Двое больных, у которых диагностирован коронавирус, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, остальные — на кислородной дотации.

Больных с COVID-19 лечат в Глыбоцкой центральной районной больнице, в Сторожинецкой центральной районной больницеи в Черновицкой городской больнице № 1.

Напомним, Черновицкая область занимает второе место после Киева по количеству больных коронавирусом. На данный момент там официально подтверждено 220 случаев заражения COVID-19, в том числе 5 смертных. 9 человек вылечились.

«ФАКТЫ» писали, что в Могилев-Подольском медики круглосуточно спасают жизнь ребенка, у которого подтвердился коронавирус.

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