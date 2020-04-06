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Украина

В "Слуге народа" ответили, готовы ли создать коалицию с ЕС или "Голосом"

12:51 6 апреля 2020 372
Корниенко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Последние события в парламенте, когда законы «о банках» и рынке земли на внеочередном заседании Верховной Рады вместе с фракцией «Слуга народа» поддержали, в том числе, депутаты от «Европейской солидарности» и «Голоса», говорят о том, что в кризисный момент парламентарии объединились во благо Украины.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал лидер партии «Слуга народа» и первый замглавы президентской фракции в парламенте Александр Корниенко.

«Сможем ли мы дальше объединяться — это будет зависеть от того, насколько будут совпадать задачи нашей и их (ЕС и „Голоса“ — ред.) политических сил», — сказал Корниенко.

Нардеп подчеркнул, что много законов в Раде принималось более чем 300 голосами. Это были объединяющие вопросы, связанные, например, со строительством дорог, укреплением армии, отменой неприкосновенности.

Формирование коалиции с «Европейской Солидарностью» и «Голосом», по мнению Корниенко, вряд ли возможно из-за разных позиций по многим вопросам.

«У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про „Голос“, то они и сами не сильно этого хотят. Потому что в той оппозиционной нише, в которой они сейчас находятся, мне кажется, им комфортно», — уточнил он.

Ранее лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко прокомментировал отставку министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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