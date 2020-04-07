Политика

Телевизор не поможет: Разумков озвучил любопытный прогноз по местным выборам для «слуг народа»

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о перспективах проведения местных выборов в установленные сроки. Ранее он назвал сроки ближайшего заседания Рады.

Как заявил спикер парламента в интервью изданию LB.ua, разговоры о переносе выборов он слышал от экспертов.

«Но сам этим вопросом не занимался. Перенос выборов достаточно проблематичен, потому что „не бьется“, извините за сленг, с Конституцией. Будем смотреть и исходить из того, как будут дальше развиваться события. Я думаю, пока рано это обсуждать», — сказал Разумков.

За готовность партии «Слуга народа» к выборам, по его словам, будет отвечать глава этой политсилы Александру Корниенко.

«Местные выборы — это однозначно вызов для партии „Слуга народа“, поскольку их нельзя сравнивать с парламентскими. Там голосуют за телевизор, здесь — за конкретных людей. Прямой передачи рейтинга нет», — дал прогноз Разумков.

Ранее сообщалось, что Разумков прокомментировал информацию о его конфликте с Зеленским.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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