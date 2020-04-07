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Происшествия

Вандалы ни при чем: история с испорченной выставкой на Майдане Незалежности получила неожиданную развязку (видео)

15:00 7 апреля 2020 115
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства получили повреждения не в результате действий вандалов, а от порывов ветра. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Правоохранители проверили информацию о том, что неизвестными якобы испорчена выставка «Столетие непокоренных» музея Революции Достоинства на Майдане Незалежности. Выставка посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Сотрудники полиции проанализировали записи с уличных камер наблюдения, которые свидетельствуют, что никто элементы выставки не портил, а они были просто повреждены ветром. В столичную полицию с заявлениями об этом правонарушении никто не обращался.

Ранее сообщалось, что полиция Полтавы разыскивает серийного вандала, разбившего несколько мемориальных досок, посвященных памяти героев АТО.

Фото: maidanmuseum.org/Facebook

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