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Вандалы ни при чем: история с испорченной выставкой на Майдане Незалежности получила неожиданную развязку (видео)
Экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства получили повреждения не в результате действий вандалов, а от порывов ветра. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Правоохранители проверили информацию о том, что неизвестными якобы испорчена выставка «Столетие непокоренных» музея Революции Достоинства на Майдане Незалежности. Выставка посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.
Сотрудники полиции проанализировали записи с уличных камер наблюдения, которые свидетельствуют, что никто элементы выставки не портил, а они были просто повреждены ветром. В столичную полицию с заявлениями об этом правонарушении никто не обращался.
Ранее сообщалось, что полиция Полтавы разыскивает серийного вандала, разбившего несколько мемориальных досок, посвященных памяти героев АТО.
Фото: maidanmuseum.org/Facebook
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