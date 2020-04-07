Украина

Днепр с 8 апреля закрывает въезд для иногороднего транспорта

В Днепре городская специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации распорядилась о запрете въезда в город транзитного транспорта и транспорта из других регионов Украины.

Решение вступит в силу с 8 апреля и будет распространяться на все транспортные средства, за исключением привлекаемых к жизнеобеспечению населения города (в т.ч. ку доставке продовольственных товаров).

Ограничения будут действовать до окончания общегосударственного карантина, введенного правительством по всей территории Украины.

На въездах/выездах из города будут дежурить патрульные полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГСЧС, которые уполномочены в т. ч. проводить температурный скрининг у всех, кто въезжает в город.

Напомним, ранее к аналогичным ограничениям прибегли во всех регионах с ростом количества инфицированных, в т. ч. в Киеве, Одессе и Черновцах. Тем временем в Днепропетровской области, по данным Министерства здравоохранения, насчитывается всего лишь 15 инфицированных COVID-19.

Фото Информатор Днепр

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