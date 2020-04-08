"Собрание баптистов": власти назвали неожиданную причину вспышки коронавируса под Днепром (видео)

Украина

Вспышка коронавируса в городе Первомайске, расположенном в 120 километрах от Днепра (за два дня 20 новых случаев инфицирования) началась из-за собрания баптистов, на которое съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.

Об этом заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык, передает пресс-служба представительского органа власти.

«Там состоялось ежегодное собрание представителей баптистской церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году эти сборы отменили, но так или иначе на сборы съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран. В целом несколько сотен человек, которые размещались по домам. Часть приезжих находится до сегодняшнего дня в Первомайске», — заявил Олийнык.

По его словам, именно из Первомайска вирус начал распространяться по другим городам.

«Например третий зараженный в Новомосковске — из Первомайска приехал, человек из Синельниковского района — из Первомайска приехал», — сказал Олийнык.

Также он рассказал, что два человека, у которых подтвердили COVID-19, и они об этом знали, покинули место изоляции и решили поехать в Днепр.

«Двое людей, зная, что у них положительные результаты и подписав обязательства сидеть дома, сегодня вышли из дома и собирались поехать в город Днепр. Они были пойманы, в буквальном смысле этого слова, оштрафованы и возвращены домой», — рассказал глава облсовета.

Напомним, что по словам главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, новые случаи заражения удалось обнаружить с помощью полиции.

«Вчера в Первомайске обнаружили 6 случаев COVID-19. Сегодня вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек», — рассказал он.

В связи со вспышкой заболевания власть области приняла решение об ограничении выезда из Первомайска и въезда в город. Они будут действовать с 9 утра 8 апреля.

«Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет только у стратегически важного транспорта — грузовиков с продуктами, медикаментами, автобусов, перевозящих работников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые будут проверять у водителей и пассажиров симптомы коронавируса» — сказал Бондаренко.

Отметим, что в Днепропетровской области лабораторно подтверждён 41 случай COVID-19, из них 21 — в Первомайске.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро вторника, 7 апреля, в Украине были подтверждены 1462 случая COVID-19. Зафиксированы 45 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.

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