Доллар дешевеет: что будет с курсами валют на следующей неделе

Деньги

Укрепление курса национальной валюты продолжается. Во всяком случае доллар дешевеет. С понедельника, 6 апреля, курс доллара снизился на 27 копеек, а евро подорожал на 1 копейку. Так, 8 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,10 грн за доллар и 29,57 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты с начала недели также снизилась на 40−50 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,75 грн, купить — по 27,21 грн; евро — сдать по 28,65 грн, купить — по 29,56 грн.

«Украинская национальная валюта утром в среду, 8 апреля, торгуется на отметке 27,14 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — На рынке сохраняется высокая волатильность при относительно низкой ликвидности. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений Национального банка Украины о довольно стабильном состоянии международных резервов по состоянию на 1 апреля. Притом что в марте Украина потратила на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 1,124 млрд долларов.

Девальвационные риски для гривни сохраняются, поэтому ситуация на рынке остается напряженной. Приток экспортной выручки в страну продолжает снижаться, что формирует расширение дефицита торгового баланса. При этом перспективы для агросектора ухудшаются в связи с неблагоприятными погодными условиями для озимых и яровых культур. Помимо этого, нерезиденты продолжают продавать украинские гривневые облигации внутреннего государственного займа, формируя спрос на валюту.

Вероятно, в ближайшее время на валютном на рынке сохранится волатильность, а снижение курса к отметке 27 гривен за доллар будет сигналом к покупке валюты", — считает Шевчишин.

Однако другие эксперты полагают, что курс доллара в ближайшее время опустится существенно ниже 27 гривен.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 1,9−3,5%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 28,06 грн до 27,24 грн (-2,9%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,57−27,63 грн до 27,05−27,10 грн (-1,9%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю опустились с 27,55−28,21 грн до 26,73−27,24 грн (-3,0% - -3,5%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 2,4% до 1,9% за счет более быстрого снижения курса продажи.

Гривня уверенно укрепляется к доллару с 27 марта. Первым толчком стало принятие «антиколомойского» закона и закона о земле, что существенно приближает возможность получения нового кредита от МВФ и других привязанных к нему средств. Далее свою роль стало играть значительное сокращение спроса на валюту со стороны импортеров. В ближайшее время этот фактор останется определяющим на рынке.

В течение недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5−26,6 грн, а наличный доллар в банках — около 26,2−26,7 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит напомнить, что во второй половине марта НБУ активно продавал валюту, стремясь удовлетворить спрос на нее и не допустить резкой девальвации гривни. Как сообщили в Национальном банке, по состоянию на 1 апреля 2020-го международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 24 млрд 923 млн 700 тыс. долларов США (в эквиваленте). В НБУ отметили, что после роста в январе-феврале, в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года. Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено прежде всего значительными объемами валютных интервенций Нацбанка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения.

Чистая продажа валюты Нацбанком в марте достигла 2 млрд 189 млн 600 тыс. долларов. Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В общей сложности в марте НБУ продал 2 млрд 453 млн 600 тыс. долларов, а купил — 264 млн.

Теперь же НБУ активно восполняет свои резервы. Во вторник, 7 апреля, регулятор купил на межбанковском валютном рынке 142 млн долларов. В понедельник, 6 апреля, Национальный банк Украины приобрел 186 млн долларов.

«Валюту покупаем уже вторую неделю подряд. В общей сложности после исчерпания ажиотажного спроса на валютном рынке выкупили в резервы уже 576 млн долларов», — отмечается в сообщении пресс-службы НБУ.

Стоит напомнить, что одним из основных требований Международного валютного фонда для возобновления кредитования Украины является открытие рынка земли. Закон уже принят парламентом, но пока не вступил в силу. Тем не менее известно, как можно будет выставлять землю на продажу и какие документы необходимы владельцу, чтобы успешно и юридически грамотно повести сделку. Также собственникам земли и потенциальным ее покупателям важно знать, как и где будет происходить купля-продажа участков и как защитить себя от мошенничества во время сделки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter