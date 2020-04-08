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Украина

Дело Майдана: действующему полицейскому объявили подозрение

14:36 8 апреля 2020 71
Офис генпрокурора
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Руководителя следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в Киеве подозревают в преступлениях, совершенных во время массовых протестов на Майдане в 2013—2014 годах.

Офис генпрокурора сообщает, что в январе 2014 года подозреваемый занимал должность старшего следователя райуправления ГУ МВД Украины в Киеве. Следствие установило, что старший следователь, незаконно задержал за якобы массовые беспорядки участника акций протеста, затем составил и подписал сообщение о подозрении. При этом милиционер использовал служебный подлог.

Впоследствии он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое судом противоправно удовлетворил.

Решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого правоохранителя от должности.

Ранее выяснилось, кто испортил выставку на Майдане.

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