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Дело Майдана: действующему полицейскому объявили подозрение
Руководителя следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в Киеве подозревают в преступлениях, совершенных во время массовых протестов на Майдане в 2013—2014 годах.
Офис генпрокурора сообщает, что в январе 2014 года подозреваемый занимал должность старшего следователя райуправления ГУ МВД Украины в Киеве. Следствие установило, что старший следователь, незаконно задержал за якобы массовые беспорядки участника акций протеста, затем составил и подписал сообщение о подозрении. При этом милиционер использовал служебный подлог.
Впоследствии он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое судом противоправно удовлетворил.
Решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого правоохранителя от должности.
Ранее выяснилось, кто испортил выставку на Майдане.
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