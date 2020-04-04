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Коронавирус обнаружили у медиков, которые проводили вскрытие умершего с COVID-19
В Луцке коронавирусом оказались инфицированы врач и медсестра, делавшие вскрытие больного COVID-19 коллеги — врача-гинеколога, который скончался накануне. Об этом в комментарии агентству Волинські Новини сообщил директор Волынского областного патологоанатомического бюро Владимир Онищук.
По его словам, еще одна медсестра также сдала тест, его результатов еще нет.
Директор бюро подчеркивает, что вскрытие тела умершего медика происходило с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении, ведь на момент вскрытия диагноз COVID-19 уже подтвердился.
В настоящее время инфицированные врач и медсестра симптомов болезни не имеют и находятся в самоизоляции.
В морге после вскрытия провели полную чистку, обработку и уборку.
Напомним, скончавшийся на Волыни медик стал пока единственной жертвой коронавируса в регионе. Диагноз же подтвержден у 17 пациентов, включая 7-летнюю девочку.
Фото isna. ir
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