27.01 / 27.46 28.99 / 29.75
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Боевики завербовали чиновницу Луганской обладминистрации, но вмешалась СБУ

20:21 8 апреля 2020 198
СБУ
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Контрразведчики СБУ проверяют факт вербовки «МГБ ЛНР» руководительницы одного из структурных подразделений Луганской областной военно-гражданской администрации.
Как выяснили оперативники спецслужбы, представители так называемого «МГБ» задержали чиновницу на КПВВ «Станица Луганская», когда она по семейным делам пыталась попасть в оккупированный Луганск. Боевики, которые знали кем работает женщина, в течение нескольких часов ее запугивали и заставили согласиться на сотрудничество.

«Спецслужбы ЛНР» интересовал доступ к актуальным сведениям о работе органов власти Луганской области.

Контрразведчики СБУ установили факт вербовки госслужащей и проводят по нему соответствующую проверку.

В СБУ призвали украинцев быть бдительными и напомнили, что объектом вербовки может стать любой, особенно сотрудники госорганов и члены их семей. Согласно нормам Уголовного кодекса, от уголовной ответственности освобождаются граждане, если они не совершили противоправных действий против украинского государства и добровольно сообщили органам государственной власти о вербовке иностранными спецслужбами.

Напомним на Харьковщине СБУ разоблачила хитрую схему финансирования боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях киберспециалисты СБУ пресекли деятельность в Киеве пророссийской блогерши, которая на персональных страницах в сети размещала публикации с пропагандой сепаратизма, призывами к изменению границ территории Украины, а также распространяла фейки о коронавирусе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

резиденция на Волге

"Когда приезжает Медведев, требуют не выпускать коров": СМИ показали имение экс-премьера России (видео)

Пожарные

В Одессе снова горел печально известный колледж: в сети указали на интересный момент

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Учитель

Школа онлайн: после математички оскандалилась учитель истории (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер