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Боевики завербовали чиновницу Луганской обладминистрации, но вмешалась СБУ
Контрразведчики СБУ проверяют факт вербовки «МГБ ЛНР» руководительницы одного из структурных подразделений Луганской областной военно-гражданской администрации.
Как выяснили оперативники спецслужбы, представители так называемого «МГБ» задержали чиновницу на КПВВ «Станица Луганская», когда она по семейным делам пыталась попасть в оккупированный Луганск. Боевики, которые знали кем работает женщина, в течение нескольких часов ее запугивали и заставили согласиться на сотрудничество.
«Спецслужбы ЛНР» интересовал доступ к актуальным сведениям о работе органов власти Луганской области.
Контрразведчики СБУ установили факт вербовки госслужащей и проводят по нему соответствующую проверку.
В СБУ призвали украинцев быть бдительными и напомнили, что объектом вербовки может стать любой, особенно сотрудники госорганов и члены их семей. Согласно нормам Уголовного кодекса, от уголовной ответственности освобождаются граждане, если они не совершили противоправных действий против украинского государства и добровольно сообщили органам государственной власти о вербовке иностранными спецслужбами.
Напомним на Харьковщине СБУ разоблачила хитрую схему финансирования боевиков «ДНР» и «ЛНР».
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях киберспециалисты СБУ пресекли деятельность в Киеве пророссийской блогерши, которая на персональных страницах в сети размещала публикации с пропагандой сепаратизма, призывами к изменению границ территории Украины, а также распространяла фейки о коронавирусе.
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