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Украина

Использует «мягкую силу»: генерал СБУ рассказала, как Россия манипулирует людьми

9:19 9 апреля 2020 87
Юлия Лапутина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Россия, которая уже шесть лет продолжает агрессию против Украины, манипулирует людьми на ценностном уровне. Российские спецслужбы активно пытаются дискредитировать ценности демократического мира, стараясь убить у населения желание быть социально активным, подавить любые проявления самостоятельности и свободомыслия.

Такое мнение в интервью «Левому берегу» высказала Юлия Лапутина, генерал-майор, заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

По словам Лапутиной, Россия применяет различные инструменты «мягкой силы».

Одно из направлений — это поддержка различных движений за традиционные ценности. В этом активную роль играет Русская православная церковь, которая навязывает домостроевские устои, особенно в гендерном вопросе.

Пропагандисты РПЦ влияют на православные общины, которые к ним ходят, и рассказывают, что женщина должна носить длинное платье, ходить к ним в церковь, кормить мужа, быть смиренным, неактивной.

«Манипуляция заключается в том, что, распространяя мнение о роли женщины как второстепенного существа, убивается ее возможность и желание быть активной в обществе», — отмечает генерал и добавляет, что равенство прав — это равенство возможностей в обществе.

В частности, по мнению генерала, население промышленного Донбасса тоже долго находилось под влиянием манипуляций. Она напомнила политику СССР, когда жизнь шахтеров заключалась в тяжелом труде и телевизоре. Таким подходом население маргинализировалось. Становилось меньше активных людей, а послушными, теми, кто надеется на хозяина, легче манипулировать.

Лапутина обратила внимание на то, как сплотились украинцы в 2014 году. А о новая угроза (эпидемия коронавируса) подняла украинское общество еще на новый уровень активности. Те, кто помогал армии, теперь шьют маски.

«Это свидетельствует о том, что мы идем цивилизованным путем к подлинным ценностям — к ценностям человеческой жизни и достоинства… Важно, чтобы государство и общество были партнерами в вопросах безопасности», — считает генерал.

Напомним, в октябре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, в соответствии с которым женщины-военные получили равные права с мужчинами. В том числе, это касалась и равного доступа к должностям и воинским званиям.

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