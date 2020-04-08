Украина

«героев» надо знать в лицо

Братию Киево-Печерской лавры протестировали на коронавирус COVID-19, результаты показали массовое инфицирование священнослужителей.

Как сообщает ICTV, из 44 духовников Киево-Печерской лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля.

Ранее сообщалось, что с субботы, 4 апреля, в Киево-Печерской лавре прекратили публичные богослужения, полностью переведя их в онлайн. Исключение сделано только для монахов, которые продолжают ежедневно молиться о тех, кто уже заболел COVID-19 и о противостоящих недугу врачах.

Напомним, у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он вел службу, на которой присутствовали глава УПЦ МП Онуфрий, митрополит УПЦ МП Антоний (Паканич), олигарх и нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский и первый заместитель глава Офиса президента Сергей Трофимов.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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