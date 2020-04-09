Белые медведи из Антарктиды: «Школа онлайн» снова поразила сеть нелепостью

Общество и люди

Во время урока украинского языка, проводившегося в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», прозвучало, что белые медведи живут в Антарктиде, хотя на самом деле животные обитают в Арктике. Перед этим ошибку допустила учитель географии.

«Привет! Пишет тебе белый медведь с Антарктического полуострова», — было сказано во время трансляции урока.

Ошибку заметила львовянка Наталья Дзюбенко — профессиональный зоолог.

«Если бы я умела хорошо писать, я бы написала рассказ для учащихся 5-х классов о том, как поссорились учительницы биологии, географии и языка», — отметила Наталья Дзюбенко в своем Facebook.

Некоторые из комментариев:

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» сначала ошиблась учительница математики, а за ней — учительница истории.

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