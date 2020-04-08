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Общество и люди

Школа онлайн: после математички оскандалилась учитель истории (видео)

20:01 8 апреля 2020 355
Учитель
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» педагоги продолжают допускать нелепые ошибки. Вслед за учительницей математики промах допустила учительница истории.

Как сообщает Telegram-канал «Perepichka News», в ходе онлайн-урока учительница рассказывала о Киевском университете, который, по мнению российского императора Николая І, якобы должен был распространять в Украине российскую культуру.

При этом учительница назвала его Николаем ІІ, хотя на продемонстрированном слайде имя правителя было написано правильно. Скорее всего, педагог оговорилась.

«Пишется Первый — произносится Второй. На этот раз в онлайн-школе ошибаемся в истории. Перепутали номера царей — и получился Николай Шредингера», — прокомментировал ошибку канал «Perepichka News».

Ранее сообщалось, что с понедельника по пятницу школьникам транслируются уроки по разным предметам.

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