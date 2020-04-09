Александр Пономарев обнажился на тренировке (видео)

Шоу-бизнес

Популярный певец Александр Пономарев, который с Олегом Винником чувственно исполнили хит «Я люблю тільки тебе», на карантине много готовит и следит за своей физической формой. 45-летний певец обнажил торс, показав свои бицепсы, во время утренней тренировки на тренажере. Пока Александр подтягивается, его домашний любимчик спокойно спит рядом.

«Хорошего дня! Наше утро с Тотошею! Сразу видно кто главный в доме, «кто не работает, тот ест, учись студент», — написал под видео Пономарев.

Поклонники оценили старания и форму Александра и засыпали его комплиментами.

«Вы просто молодец, что нашли себе такое полезное занятие… В условиях самоизоляции», «Ого, какой вы красавец», «Я даже и не ожидала от вас такого», — пишут в комментариях под видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских помогает своим подписчикам поддерживать форму на карантине, она проводит тренировки онлайн и советует, как сбросить лишний вес.

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