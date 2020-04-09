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Украина

«Местных предупреждали неоднократно»: пожары из-за сжигания травы добрались до Синевира (фото)

19:25 9 апреля 2020 165
Пожар
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 8 апреля, пожара из-за сжигания сухой травы произошел на территории Национального природного парка «Синевир» — в урочище Стинка, которое примыкает к Черной речки. При этом Кабмин предложил повысить штрафы за поджог сухостоя.

Как сообщает пресс-служба НПП «Синевир» в своем Facebook, местные жители на своих угодьях сжигали сухую траву. В результате огонь перекинулся на два сооружения, которые сгорели.

Пожар удалось потушить и не позволить огня добраться до лесных угодий национального парка.

«НПП „Синевир“ уже неоднократно предупреждал местных не сжигать сухую траву, так как эти действия приводят к пожарам и наносят ущерб природе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2020 году пожары уничтожили около 18 тысяч гектаров экосистем Украины.

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