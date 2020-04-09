- 20:03 С математикой не сложилось: в видеоуроках для школьников обнаружили новые ошибки
- 19:59 Суд снял с Гримчака круглосуточный домашний арест
- 19:50 По ночам заморозки, а днем плюс 20: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
- 19:25 «Местных предупреждали неоднократно»: пожары из-за сжигания травы добрались до Синевира
- 19:20 Кабмин рассматривает вариант введения комендантского часа в трех областях
- 19:03 Из "коронавирусной" больницы Полтавы массово увольняется медперсонал
- 19:00 В Николаеве коронавирус изгоняли мощами и молитвами с самолета
- 18:50 Бороду придется сбрить: медики рассказали, как правильно надеть респиратор
- 18:41 Корпорация «АТБ» передала киевским лабораторным центрам три системы экспресс-диагностики COVID-19
- 18:36 "Обычно пациенты не придают этому значения": врач назвала "незаметные" симптомы COVID-19
- 18:31 Россия и Саудовская Аравия зарыли топор нефтяной войны
- 18:29 Не остров: стало известно, где пройдет бой Фергюсон – Гэйтжи
«Местных предупреждали неоднократно»: пожары из-за сжигания травы добрались до Синевира (фото)
В среду, 8 апреля, пожара из-за сжигания сухой травы произошел на территории Национального природного парка «Синевир» — в урочище Стинка, которое примыкает к Черной речки. При этом Кабмин предложил повысить штрафы за поджог сухостоя.
Как сообщает пресс-служба НПП «Синевир» в своем Facebook, местные жители на своих угодьях сжигали сухую траву. В результате огонь перекинулся на два сооружения, которые сгорели.
Пожар удалось потушить и не позволить огня добраться до лесных угодий национального парка.
«НПП „Синевир“ уже неоднократно предупреждал местных не сжигать сухую траву, так как эти действия приводят к пожарам и наносят ущерб природе», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2020 году пожары уничтожили около 18 тысяч гектаров экосистем Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!