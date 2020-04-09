Украина

С математикой не сложилось: в видеоуроках для школьников обнаружили новые ошибки

В ходе урока математики, который проводился в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», вновь обнаружили ошибки. Их уже активно обсуждают в сети. Ранее учительница математики грубо ошиблась при выполнении простейшего вычитания.

На новые несоответствия обратила внимание Елена Мазур, которая опубликовала в своем Facebook скриншот с видеоурока математики для 4 класса.

«У меня вопрос — может, пора уже заканчивать эти уроки?» — написала она.

Причем на этот раз в видеоуроке были обнаружены сразу три грубых ошибки:

Пост быстро собрал десятки гневных комментариев:

Напомним, во время урока украинского языка, утверждалось, что белые медведи живут не в Арктике, а в Антарктиде, а учительница географии перепутала названия океанов.

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