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С математикой не сложилось: в видеоуроках для школьников обнаружили новые ошибки
В ходе урока математики, который проводился в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», вновь обнаружили ошибки. Их уже активно обсуждают в сети. Ранее учительница математики грубо ошиблась при выполнении простейшего вычитания.
На новые несоответствия обратила внимание Елена Мазур, которая опубликовала в своем Facebook скриншот с видеоурока математики для 4 класса.
«У меня вопрос — может, пора уже заканчивать эти уроки?» — написала она.
Причем на этот раз в видеоуроке были обнаружены сразу три грубых ошибки:
Пост быстро собрал десятки гневных комментариев:
Напомним, во время урока украинского языка, утверждалось, что белые медведи живут не в Арктике, а в Антарктиде, а учительница географии перепутала названия океанов.
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