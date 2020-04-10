Мир

Размер гениталий не имеет значения: стало известно, как рыбы выбирают партнера для секса

После бушевавших в прошлом году в Австралии масштабных пожаров местные биологи решили вплотную изучить возможности возрождения флоры и фауны далекого Зеленого континента.

Одна из групп ученых Австралийского национального университета решила исследовать механизмы спаривания у рыб, выбрав для опытов хольбрукские гамбузии (Gambusia holbrooki) — вид живородящих лучеперых рыб семейства пецилиевых, пишет NationalGeographic со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

Такие рыбы распространены в водоемах Австралии; их также нередко содержат в домашних условиях.

В природе у этих рыб, имеющих размер от 16 до 24 мм, на половой орган приходится 30% от длины тела.

Ученые решили посмотреть, как поведут себя рыбки в том случае, если размер гениталий у самцов будет уменьшен хирургическим способом на 1−25%. При этом биологи подчеркнули, что на жизни и здоровье рыб это не отразилось.

После изуверской операции самцов подсаживали к самкам.

Предполагалось, что при встрече с крупной особью самки выберут партнера с более крупными гениталиями. Однако было выявлено, что для гамбузий, имеющих средние показатели по размеру тела, размер половых органов оказывался не важен: самки отдавали им предпочтение в любом случае.

Сбитые с толку итогами эксперимента, ученые решили продолжить исследование.

В этот раз детородный орган 173 самцов был изменен в сторону увеличения методом редактирования генома. И снова ученых ожидало разочарование: 165 рыбок-участниц эксперимента не оценили нововведение.

В итоге исследователи пришли к выводу, что размер гениталий не имеет для рыб значения, а также то, что никакой связи между размерами гениталий и успешности оплодотворения.

При этом ученые не теряют оптимизма: месяцы опытов не прошли зря, ведь в итоге было выявлено, что у всех самцов есть одинаковые шансы на спаривание.

Ранее «ФАКТЫ» писали о необычном явлении, связанном с рыбами: в прошлом году на калифорнийский пляж выбросило тысячи «рыб-пенисов» — вот где могли бы разгуляться австралийские ученые!

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