Украина может обойти пик распространения коронавируса: в Минздраве назвали условие

Украина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине, наступление которого в его ведомстве прогнозировали 14−15 апреля, может не наступить. Такими прогнозами он поделился в эфире программы «Право на владу» на канале 1+1.

Но такое развитие событий, считает Ляшко, станет возможным лишь при условии строгого соблюдения карантина.

«Мы можем его обойти, пик мы можем пройти не замеченным, если будем придерживаться карантинных мероприятий. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14-го апреля пика у нас не будет… Поэтому вопрос в дальнейшем. Если мы не ослабим карантин», — заявил Ляшко.

Обоснованием для таких оптимистичных прогнозов главный санитарный врач считает тот факт, что динамика заболевания в Украине является более медленной, чем в других странах Европы.

«Мы 6-го апреля ввели более жесткие меры по карантину. Их нужно соблюдать для того, чтобы у нас не было пика заболеваемости. Чтобы эта заболеваемость была растянута во времени… Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи… Украина сегодня позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч», — сказал он.

Результаты жесткого карантина, по словам заместителя главы Минздрава, будут видны уже через 7−8 дней, тем более, что проследить их можно будет при помощи тестов для диагностики коронавируса.

«Мы расширили категорию тех, кто подлежит под критерии тестирования. Мы тестируем любую пневмонию, с лихорадкой, кашлем, затруднённым дыханием, есть ли у них поездки за пределы страны. Нам надо увеличить количество выявленных больных на коронавирус», — говорит Виктор Ляшко.

Пока что проводящиеся тесты показывают, что ежесуточный прирост в районе 10−15% находится в пределах прогнозов.

Напомним, что глава МВД Арсен Аваков также настроен оптимистически относительное развития эпидемии коронавируса в Украине: по его мнению, у страны есть возможность выйти из карантина уже в мае.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро четверга, 9 апреля, по всей Украине количество больных составило 1892 человека, из них у 224 инфицирование было подтверждено за предыдущие сутки. Умерли в Украине от коронавируса 57 человек, из них 5 — по 8 апреля. Кроме того, в 45 случаях пациенты выздоровели.

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